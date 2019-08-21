Son Dakika Haberleri: Erciş sahil yolu 2. etap yürüyüş yolu projesi start aldı
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Erciş sahil yolu 2. etap yürüyüş yolu projesi start aldı

11 dakika önce

Van'ın Erciş Belediyesi tarafından, sahil yolu vitrin projesinin 2. etap yürüyüş yolu inşa çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Erciş sahil yolu 2. etap yürüyüş yolu projesi start aldı, System.String[]

Van'ın Erciş Belediyesi tarafından, sahil yolu vitrin projesinin 2. etap yürüyüş yolu inşa çalışmalarına başlandığı bildirildi.


Erciş Belediyesi, sahil yolunun batı bölgesinde yeni bir çalışma başlattı. Fener bölgesinden başlayarak toplamda 750 metrekare alanda yürüyüş yolu projesi çalışması başlattıklarını ifade eden Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, ilçede halkın dinlenebileceği alanları düzenleyerek kente gelen misafirlerin beğenisini arttıracak görseller kazandıracağını belirterek, "Bu kapsamda sahil yolu 2. etap projesinin 750 metrekarelik kısmına bugün itibariyle başladık. Projeyi 1 ay içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Yürüyüş yolu projemizin şimdiden Erciş'e ve Erciş halkına hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - VAN

Bekir Yıldız, Erciş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:26 Kaynak: İHA
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