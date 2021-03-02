Saray ilçesinde eğitim veren okullarda normalleşme heyecanı - Son Dakika

Van'ın Erciş, Saray ve Özalp ilçelerinde yeni kontrollü normalleşme ile ilk orta ve liselerde yüz yüze eğitim başladı, işletmeler açıldı.

Erciş ilçesine bağlı Kadirasker İlköğretim Okulu'nda yüz yüze eğitimin başlaması dolayısıyla program düzenlendi.

Sosyal mesafe kurallarına göre sıraya giren öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra sınıflara alındı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrenci ve öğretmenlerin okullarına kavuşmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Van'ın düşük riskli iller arasında yer aldığını belirten Mehmetbeyoğlu, "İlçemizde yüz yüze eğitim başladı. Biz de öğreten ve öğrencilerimizin heyecanına ortak oluyoruz. Öğrencilerimiz uzaktan eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamladı. Öğretmenlerimiz de hazırladıkları programlarla öğrencilerimizin eksikliklerini giderecekler. Kaymakamlık olarak öğrenci ve öğretmenlerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız." diye konuştu.

Saray ilçesinde ise Kovid-19 salgını nedeniyle okullarından ayrı kalan öğrenciler, arkadaşlarıyla buluşmanın heyecanını yaşadı.

Kazım Paşa Ortaokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Seda Otyakmaz, okullarında yüz yüze eğitimin başladığını belirterek, "Öğrenci seslerinin koridorlarda yankılandığını duymak bizi çok mutlu etti. Öğrencilerimizi özlemiştik. Salgının kısa sürede bitmesini temenni ediyorum." dedi.

Özalp ilçesinde de restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, kontrollü normalleşme sürecinde kapılarını müşterilerine açtı.

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle uzun baranın ardından iş yerlerinde müşterilerine hizmet verecek esnaf, erken saatlerinde işletmelerini yeniden düzenledi.