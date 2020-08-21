Erciş savcısı, 2 kardeşe bağlama hediye etti - Son Dakika

Erciş savcısı, 2 kardeşe bağlama hediye etti

VAN Erciş Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mücahit Tanılır, Kars Kafkas Üniversitesi Konservatuar Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Özge Çağan Yıldırım (20) ile kardeşi Tenzile Ana İlkokulu 5'inci sınıf öğrencisi Yusuf İsa Yıldırım'a (10) bağlama hediye etti.

Erciş savcısı, 2 kardeşe bağlama hediye etti, System.String[]
VAN Erciş Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mücahit Tanılır, Kars Kafkas Üniversitesi Konservatuar Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Özge Çağan Yıldırım (20) ile kardeşi Tenzile Ana İlkokulu 5'inci sınıf öğrencisi Yusuf İsa Yıldırım'a (10) bağlama hediye etti.

Camikebir Mahallesi'nde yaşayan ve konservatuvar öğrencisi olan ablası Özge Çağan Yıldırım gibi müzikle uğraşmak isteyen Yusuf İsa Yıldırım, maddi imkansızlıklar nedeniyle bağlama alamayınca Erciş Cumhuriyet Savcısı Mücahit Tanılır, devreye girdi. Bakkal baba Lütfi Yıldırım'a, Yusuf İsa'nın bağlama isteğini yerine getireceğini söyledi. Savcı Tanılır, Yusuf İsa ile birlikte ablasıÖzge Çağan Yıldırım'a 2 bağlama alıp, hediye etti.

5 çocuk, 3 torun sahibi baba Lütfi Yıldırım (55), yapılan süprizin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Savcımıza çok teşekkür ediyorum. Geleceğimiz olan gençlerimize ve çocuklarımıza elinden gelen en büyük desteği vererek, bu konuda gençlerimizin ve çocuklarımızın yüreğine, sanatın ve sanatçının önemini çok samimi duygularıyla bırakmıştır. Çocuklarıma iki profesyonel bağlama hediye ederek, onların mutluluğuna ortak olmuştur. Kendilerine şükranlarımı iletiyorum" dedi.

Konservatuar öğrencisi Özge Çağan Yıldırım hediyenin, bir öğrencinin alabilecek en kıymetli hediye olduğunu söylerken, Yusuf İsa da hayalini gerçekleştiren Cumhuriyet Savcısı Mücahit Tanılır'a teşekkür etti.


- Ercişvan
Cumhuriyet Savcısı, İsa Yıldırım, Erciş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 11:28

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Erciş savcısı, 2 kardeşe bağlama hediye etti - Son Dakika
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