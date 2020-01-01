Erciş Selçuklu Çarşısı aydınlatılıyor - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yaptırılan Selçuklu Çarşısı aydınlatılıyor.



Merkez Kara Yusuf Paşa Camisinin de içinde olduğu çarşı meydanına site yönetimi tarafından aydınlatma lambaları taktırıldı. İki adet aydınlatma lambalarının geceleri çarşıyı aydınlatacağını belirten yönetim, her birinde 4 adet projektör lambası bulunan direklerin çarşıya ayrı bir görünüm kazandıracağını belirtirken, esnaflar ise yapılan hizmetle birlikte çarşının akşamları da cazibe merkezi haline geleceğini ve bundan dolayı yönetime teşekkür ettiler. - VAN