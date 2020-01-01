Erciş Selçuklu Çarşısı aydınlatılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erciş Selçuklu Çarşısı aydınlatılıyor - Son Dakika

Erciş Selçuklu Çarşısı aydınlatılıyor

6 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yaptırılan Selçuklu Çarşısı aydınlatılıyor.

Erciş Selçuklu Çarşısı aydınlatılıyor, System.String[]

Van'ın Erciş ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yaptırılan Selçuklu Çarşısı aydınlatılıyor.


Merkez Kara Yusuf Paşa Camisinin de içinde olduğu çarşı meydanına site yönetimi tarafından aydınlatma lambaları taktırıldı. İki adet aydınlatma lambalarının geceleri çarşıyı aydınlatacağını belirten yönetim, her birinde 4 adet projektör lambası bulunan direklerin çarşıya ayrı bir görünüm kazandıracağını belirtirken, esnaflar ise yapılan hizmetle birlikte çarşının akşamları da cazibe merkezi haline geleceğini ve bundan dolayı yönetime teşekkür ettiler. - VAN

Selçuklu, Erciş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İranlı turistler 2020 yılına girerken Van'da eğlendi
Van-490 gram parmak bebek dünyaya geldi Robin van Persie'den yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı! Meteoroloji'den birçok ile önemli uyarı! Sağanak ve kar yağışı geliyor

Son Dakika Haberleri
22:52 Balıkesir'de bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika
22:48 Kaza yapan sürücü 193 promil alkollü çıktı - Son Dakika
22:46 Sayısal Loto çekildi (2) - Son Dakika
22:45 Kabataş-Bağcılar hattında tramvay seferlerinde aksama - Son Dakika
22:41 Beyaz cennet" Pamukkale, yeni yılın ilk gününde ziyaretçilerini ağırladı - Son Dakika
22:39 Meteoroloji'den birçok ile önemli uyarı! Sağanak ve kar yağışı geliyor - Son Dakika
22:15 Kabataş-Bağcılar tramvay hattının ketener teli zarar gördü, seferler aksadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 22:54:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erciş Selçuklu Çarşısı aydınlatılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]