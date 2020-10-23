Erciş Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Çelik koronaya yenik düştü - Son Dakika

Erciş Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Çelik koronaya yenik düştü

23.10.2020 09:57
Erciş Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Çelik koronaya yenik düştü, System.String[]

Erciş Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı ve aynı zamanda Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanvekili Hüsamettin Çelik korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Erciş Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı ve aynı zamanda Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanvekili Hüsamettin Çelik korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, tarifi imkansız derin bir üzüntü içinde olduklarını söyledi. 1990 yılından beri yaklaşık 30 yıldır oda başkanlığı yapan Çelik'in sevilen ve sayılan bir isim olduğunu ifade eden Berge, Van ve Erciş için büyük emekler veren değerli bir ağabeyi kaybetmenin büyük hüznünü yaşadıklarını söyledi. Başkan Berge, "O bizim için bir oda başkanı değil bir babaydı. Hem Van hem de Erciş için büyük hizmetleri oldu. Birliğimizin başkanvekilliğini de yapan, sevdiğimiz, saydığımız ve büyük bir değer verdiğimiz Hüsamettin ağabeyimiz korona virüse yenik düştü. O bize babalık ve rehberlik yaptı" dedi.

Hüsamettin Çelik'in özelliklerini anlatan Berge, "Her zaman ve her konuda tecrübelerini bizimle paylaşan Hüsamettin Başkanımız, mütevazılığı ve kibarlığı ile gönülleri fethetmişti. Nezaketi, babacanlığı ve sözünün arkasında dik duruşu ile bilinen efsane başkanımızın acı kaybını yaşıyoruz. Verdiği sözden asla dönmeyen ve dimdik duruşu ile örnek bir kişilik sergileyen başkanımızı saygıyla yad ediyoruz. Dostunu yalnız bırakmayan, hiçbir zaman menfaati ön planda tutmayan ve dostunu yarı yolda bırakmayan Hüsamettin Başkanımız, kazansa da kaybetse de dostunun yanında durmuştur" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik başta olmak üzere Çelik ailesine ve yakınlarına sabır dileyen VAN ESOB Başkanı Berge, "Tüm esnaf ve sanatkarlarımızın başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah. Tüm camiamızın başı sağ olsun" diye konuştu.

Hüsamettin Çelik'in cenazesi, Seyit Muhammet Kabristanı'nda toprağa verildi. - VAN

Erciş Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Çelik koronaya yenik düştü

Esnaf ve Sanatkarlar, Esnaf, Erciş, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erciş Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Çelik koronaya yenik düştü - Son Dakika

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