Son Dakika Haberleri: Erciş, sonbaharda fotoğraf tutkunlarının uğrak mekanı oldu
Son Dakika Güncel Erciş, sonbaharda fotoğraf tutkunlarının uğrak mekanı oldu

Erciş, sonbaharda fotoğraf tutkunlarının uğrak mekanı oldu

7 saat önce

Sonbaharda farklı renklere bürünen Van'ın Erciş ilçesi, doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.

Sonbaharda farklı renklere bürünen Van'ın Erciş ilçesi, doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.

Dört mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellikler sunan ilçedeki doğal alanlar, sonbaharda bitki örtüsünün farklı renklere bürünmesi güzel görüntüler oluşturuyor.

Doğa ile iç içe zaman geçirip güzel manzarayı ölümsüzleştirmek isteyen fotoğraf ve doğa tutkunları da Vangölü kıyısındaki Çelebibağı Mahallesi ve Balık Bendi Mesire Alanı'nı mesken bu mevsimde mesken tuttu.

Ziyaretçiler, bölgedeki doğal güzellikleri ve renk değiştiren bitki örtüsü ile sararan ağaç yapraklarının akarsulara yansımasını fotoğrafladı.

Bisiklet tutkunları da doğada bisiklet sürmenin keyfini yaşadı.

Erciş, sonbaharda fotoğraf tutkunlarının uğrak mekanı oldu

Erciş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi
İstanbul için korkutan deprem uyarısı: 7 ve daha büyük bir depremin olma olasılığı yüzde 65'e ulaştı AB, Doğu Akdeniz nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamak için düğmeye bastı Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Erdoğan, Trump ile baş başa görüşecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 18:32:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erciş, sonbaharda fotoğraf tutkunlarının uğrak mekanı oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]