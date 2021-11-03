Erciş'te sağanak nedeniyle taşkınlar yaşandı - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan sağanak sele yol açtı.
İlçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Ziyaret Mahallesi ve Abdal Mezrası'nda öğle saatlerinde sağanak etkili oldu.
Yağışın şiddetini artırması üzerine bazı bölgelerde taşkınlar yaşandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Jandarma ve belediye ekipleri çalışma başlattı.
Belediye ekipleri, iş makineleriyle mahallelerde sel suyunun taşıdığı hafriyatı kaldırdı.
Kaynak: AA
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