Son Dakika Haberleri: Erciş'te 10 Bin 520 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Erciş'te 10 Bin 520 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

1 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde polis ekipleri tarafından hafif ticari kamyonette yapılan aramada 10 bin 520 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Erciş'te 10 Bin 520 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi, System.String[]
Van'ın Erciş ilçesinde polis ekipleri tarafından hafif ticari kamyonette yapılan aramada 10 bin 520 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlileri, Ağrı-Van karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 27 plakalı hafif ticari kamyonette arama yaptı. Yapılan aramada toplam 10 bin 520 paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ö.Ç. isimli şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:48 Kaynak: İHA

Polis, Van, Erciş, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dev Pitonun Uyuyan Kadını Isırdığı Görüntüler Saniye Saniye Kaydedildi Suriyeli İş İnsanının 1,5 Milyon Dolarının Çalınması

Hırsız Girdi Diye Evine Gelen Vatandaş, Husumetlisi Tarafından Bacağından Vuruldu Avcılar'da Yaralı Bulunan Kadının Oğlu "Babam Balkondan Attı" Dedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 13:33:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erciş'te 10 Bin 520 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]