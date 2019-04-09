Son Dakika Haberleri: Erciş'te 10 Günlük Bebek Sokağa Bırakıldı

Erciş'te 10 Günlük Bebek Sokağa Bırakıldı

1 saat önce

VAN'ın Erciş İlçesi'nde duvar kenarına barıkılmış erkek bebek bulundu.

Erciş'te 10 Günlük Bebek Sokağa Bırakıldı, System.String[]
VAN'ın Erciş İlçesi'nde duvar kenarına barıkılmış erkek bebek bulundu. 

Erciş'in Gölağzı Mahallesi'nde bir bahçe duvarının kenarına bırakılmış erkek bebeği gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, soğuktan etkilenen ve henüz 10 günlük olduğu belirtilen bebeği Erciş Devlet Hastanesi'ne götürererek tedavi altına alıdı. Bebeğin kimler tarafından bırakıldığı ile ilgili de soruşturma başlatıldı.

- Van
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:15 Kaynak: DHA
Van, Erciş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da İtiraz Edilen 57 Sandıktan 51'inin Sayımı Tamamlandı! İşte Son Durum AİHM Yargıçlığına Doçent Saadet Yüksel Seçildi İzmir İçin Sarı Alarm! Meteoroloji Tarih Verip Uyardı Hayat Hikayesiyle Yürek Dağlayan Minik Furkan, Hayırseverlerden Yardım Bekliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 21:04:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erciş'te 10 Günlük Bebek Sokağa Bırakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]