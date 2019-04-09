Erciş'te 10 Günlük Bebek Sokağa Bırakıldı
1 saat önce
VAN'ın Erciş İlçesi'nde duvar kenarına barıkılmış erkek bebek bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:15 Kaynak: DHA
VAN'ın Erciş
İlçesi'nde duvar kenarına barıkılmış erkek bebek bulundu.
Erciş'in Gölağzı Mahallesi'nde bir bahçe duvarının kenarına bırakılmış erkek bebeği gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, soğuktan etkilenen ve henüz 10 günlük olduğu belirtilen bebeği Erciş Devlet Hastanesi
'ne götürererek tedavi altına alıdı. Bebeğin kimler tarafından bırakıldığı ile ilgili de soruşturma başlatıldı.
- Van
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