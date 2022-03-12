Erciş'te 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programı düzenlendi - Son Dakika
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Erciş'te 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programı düzenlendi

12.03.2022 17:07

Erciş'te 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programı düzenlendi Van'ın Erciş ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir program düzenlendi.

Erciş'te 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programı düzenlendi

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir program düzenlendi.

Erciş Kaymakamlığı Konferans Salonunda, Ercişli Emrah Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, milletlerin hayatında geleceklerine yön veren önemli olayların olduğunu belirterek, "Kara günlerimizin göstergesi, kahramanlık destanımız, yurt severlik ve özgürlük aşkımız İstiklal Marşı, milletimizin sinesinden çıkmıştır. Bu yılda İstiklal Marşımızın 101'inci yılını kutlamanın gururunu, onurunu yaşamaktayız. İstiklal Marşı'nı anlamak, onun hangi şartlarda yazıldığını bilmek ve değerlendirmek gerekir" dedi.

Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı video gösteriminin ardından program, öğrenciler tarafından okunan şiir ve oratoryo gösterileri ile devam etti. Daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından program hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

Programa İlçe Garnizon Komutanı Albay Murat Kandur, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, kamu kurum ve kuruluş amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Erciş'te 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programı düzenlendi
Erciş'te 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programı düzenlendi
Erciş'te 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programı düzenlendi

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Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Erciş, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erciş'te 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programı düzenlendi - Son Dakika


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