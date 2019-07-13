Erciş'te 120 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi
4 saat önce
VAN'ın Erciş ilçesinde düzenlenen operasyonda, 120 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:04 Kaynak: DHA
VAN'ın Erciş
ilçesinde düzenlenen operasyonda, 120 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, ilçeye bağlı Uncular ve Abdalmezrası mahallelerine operasyon düzenledi.
6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, toplam 120 kök Hint keneviri bitkisi ile 4 ruhsatsız av tüfeği ve 10 fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili A.A., S.A. ve O.A yakalanarak gözaltına alındı.
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