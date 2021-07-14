Erciş'te 15 Temmuz Etkinlikleri Başladı - Son Dakika

Erciş'te 15 Temmuz Etkinlikleri Başladı

Erciş\'te 15 Temmuz Etkinlikleri Başladı
Son Güncelleme: 14.07.2021 20:12

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ilçemizde yapılacak programların başlangıcı yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ilçemizde yapılacak programların başlangıcı yapıldı.

Gün dolayısıyla ilk olarak 15 Temmuz konulu fotoğraf ve resim sergisinin açılışı ile Kaymakamlık önünde Anı Defteri'nin açılışı yapıldı. Buradaki programların ardından 15 Temmuz gecesi Ankara Gölbaşı'nda görevi sırasında şehit olan Ercişli hemşehrimiz Özel Harekat Polisi Halil Hamuryen, kabri başında dualarla yad edildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ilk gün sonunda Şehit Halil Hamuryen'in ağabeyleri evlerinde ziyaret edildi.

Programlara Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Garnizon Komutanı Albay Murat Kandur, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, ilçemizdeki kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.

Kaynak: Habermetre

15 Temmuz, Hisarcık, Erciş, Milli, Son Dakika

Son Dakika Sadece Haberler Erciş'te 15 Temmuz Etkinlikleri Başladı - Son Dakika


Son Dakika
21:21 Prigojin'in ölümü sonrası Putin'in gizli servislere verdiği emir basına sızdı: Yeni bir isyan tehdidine karşı hazırlıklı olun
21:10 Bu gece İstanbul'da olacak! Fenerbahçe, Alfredo Morelos'u da bitirmek üzere
20:58 New York Belediye Başkanı ''ezan'' kararını ''Bürokrasiyi ortadan kaldırıyoruz'' diyerek duyurdu
20:58 Son Dakika: Aslan, Şampiyonlar Ligi için sahada! Galatasaray-Molde maçında ilk 11'ler belli oldu
20:51 Eski ABD Başkanı Trump'ın sabıka fotoğrafından sonra parmak izleri de alay konusu oldu
20:29 Adana'da uyuşturucu bağımlısı genç ailesine kurşun yağdırıp intihar girişiminde bulundu: 1 ölü, 5 yaralı
19:53 Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde araç devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu
19:53 CHP'li Maltepe Belediyesi'nin açtığı davayı kaybeden cemevinin banka hesaplarına el konuldu
19:52 Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ali Sabancı ve eşini ziyaret etti
19:44 Okan Buruk'un takımında yer bulamamıştı! Alpaslan Öztürk Pendikspor'a imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2023 21:37:02. #1.11#
SON DAKİKA: Erciş'te 15 Temmuz Etkinlikleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement