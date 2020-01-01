Son Dakika › Güncel › Erciş'te 15 yaşındaki Serkan, arazide ölü bulundu (2) - Son Dakika
Erciş'te 15 yaşındaki Serkan, arazide ölü bulundu (2)
6 saat önce
BOĞAZI BIÇAKLA KESİLMİŞVan'ın Erciş ilçesi Kocapınar Mahallesi'nde arazide cesedi bulunan Serkan Taşdeniz'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:49 Kaynak: DHA
BOĞAZI BIÇAKLA KESİLMİŞ
Van'ın Erciş ilçesi Kocapınar Mahallesi'nde arazide cesedi bulunan Serkan Taşdeniz'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Vahşi hayvanlar tarafından öldürüldüğü üzerinde durulan Taşdeniz'in, Van Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ilk otopsisinde, boğazının bıçakla kesildiği saptandı. Bunun üzerine jandarma, olayla ilgili çalışma başlattı, aynı mahallede oturan 3 kişiyi gözaltına aldı. Yaşı 18'den küçük olan 3 şüpheli, sorguya alındı.
Son Dakika Van-490 gram parmak bebek dünyaya geldi Kan donduran cinayet! Eşi için tartıştığı amcasının boğazını kesip, gözlerini oydu Robin van Persie'den yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı! Iğdır'da bir erkek, eşini öldürüp intihara kalkıştı