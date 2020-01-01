Erciş'te 15 yaşındaki Serkan, arazide ölü bulundu (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erciş'te 15 yaşındaki Serkan, arazide ölü bulundu (2) - Son Dakika

Erciş'te 15 yaşındaki Serkan, arazide ölü bulundu (2)

6 saat önce

BOĞAZI BIÇAKLA KESİLMİŞVan'ın Erciş ilçesi Kocapınar Mahallesi'nde arazide cesedi bulunan Serkan Taşdeniz'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Erciş'te 15 yaşındaki Serkan, arazide ölü bulundu (2), System.String[]

BOĞAZI BIÇAKLA KESİLMİŞ

Van'ın Erciş ilçesi Kocapınar Mahallesi'nde arazide cesedi bulunan Serkan Taşdeniz'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Vahşi hayvanlar tarafından öldürüldüğü üzerinde durulan Taşdeniz'in, Van Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ilk otopsisinde, boğazının bıçakla kesildiği saptandı. Bunun üzerine jandarma, olayla ilgili çalışma başlattı, aynı mahallede oturan 3 kişiyi gözaltına aldı. Yaşı 18'den küçük olan 3 şüpheli, sorguya alındı.


Kocapınar, Erciş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:49 Kaynak: DHA
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