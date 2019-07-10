Erciş'te 19 bin 430 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 19 bin 430 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:10 Kaynak: İHA
İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 19 bin 430 paket kaçak sigara ele geçirildi. Erciş
ilçesindeki Altındere
Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Taşkapı Mahallesi Kuruçam yolu mevkiinde kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, olay yerine geldiklerinde terk edilmiş vaziyette buldukları araçta yaptıkları kontrolde, 19 bin 430 paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayın faillerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - VAN
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