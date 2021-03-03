Erciş'te 2. doz aşı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aşı çalışmaları devam ediyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli ekipler, birinci doz aşı çalışmaları tamamlanan vatandaşlara ikinci doz aşıları yapmaya devam ediyor.

Aşı ekibinde yer alan Dr. İhsan Toprak, yaptığı açıklamada, 65 yaş üstü olan ve hastaneye gelemeyenleri evlerinde aşıladıklarını söyledi.

Zorlu hava şartlarına rağmen vatandaşlara sağlık hizmeti götürdüklerini anlatan Toprak, özellikle yaşlıların aşı olmalarını istedi.

Aşı olan 65 yaşındaki Nafiye Kelen de "Evimde aşı oldum. Allah devletimizden ve sağlık çalışanlarımızdan razı olsun. İnşallah en yakın zamanda bu hastalıktan kurtuluruz." dedi.

80 yaşındaki Mehmet Can da sağlık çalışanlarına teşekkür etti.