Erciş'te 2 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Erciş'te 2 kilo metamfetamin ele geçirildi
6 saat önce
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Erciş ilçesinde 2 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Erciş ilçesinde 2 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Erciş ilçesi Hayderbey Mahallesi'nde bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Uyuşturucu madde arama köpeği Resif'in de katıldığı operasyonda, 2 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken, adli soruşturma başlatıldı. - VAN
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 09:45 Kaynak: İHA
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