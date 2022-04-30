Erciş'te 2'nci etap kentsel dönüşüm uzlaşma ofisi açıldı - Son Dakika
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Erciş'te 2'nci etap kentsel dönüşüm uzlaşma ofisi açıldı

30.04.2022 14:28

Erciş'te 2'nci etap kentsel dönüşüm uzlaşma ofisi açıldı Van'ın Erciş ilçesinde 2'nci etap kentsel dönüşüm uzlaşma ofisi ikinci kez açıldı.

Erciş'te 2'nci etap kentsel dönüşüm uzlaşma ofisi açıldı

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde 2'nci etap kentsel dönüşüm uzlaşma ofisi ikinci kez açıldı.

16 Nisan 2021 tarihinde açılan 2'nci etap kentsel dönüşüm uzlaşma ofisi, yeterli sayıda kişinin muvafakati alınamadığı için kapatılmıştı. AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ve Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, vatandaşların yazılı taleplerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sunmuş, Erciş Kentsel Dönüşüm Projesine sahip çıkılmasını ve ofisin tekrar açılmasını talep etmişti. 15 Nisan 2022 tarihinde Erciş ilçesini ziyaret eden Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen ve GEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Oğulbalı, hak sahipleri ile bir araya gelerek vatandaşların taleplerini dinledikten sonra kentsel dönüşüm 2. Etap uzlaşı ofisinin tekrar açılmasına karar verildi. Bugün yapılan mukavemetle kentsel dönüşüm 2. Etap uzlaşı ofisi tekrardan açıldı.

Açılışta konuşan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, yaklaşık 80 hektarlık bir alanda çok güzel işyerleri ve konutların yapılacağını ifade ederek, "Güzel bir ikinci etap kentsel dönüşüm projemizin imza töreni için buradayız. Mülk sahipleri imzalayacaklar ve imza sözleşmesi bittikten sonra İnşallah bu sene ihaleye çıkarmayı düşünüyoruz. Cenabı Allah hayırlara vesile kılsın" dedi.

Programa Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, ve hak sahipleri katıldı.

Erciş'te 2'nci etap kentsel dönüşüm uzlaşma ofisi açıldı
Erciş'te 2'nci etap kentsel dönüşüm uzlaşma ofisi açıldı
Erciş'te 2'nci etap kentsel dönüşüm uzlaşma ofisi açıldı
Erciş'te 2'nci etap kentsel dönüşüm uzlaşma ofisi açıldı

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Kentsel Dönüşüm, AK Parti, Nisan, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erciş'te 2'nci etap kentsel dönüşüm uzlaşma ofisi açıldı - Son Dakika


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