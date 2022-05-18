2 otobüsün gizli bölmelerinde 47 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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2 otobüsün gizli bölmelerinde 47 düzensiz göçmen yakalandı

18.05.2022 08:02

Van'ın Erciş ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan 2 yolcu otobüsünün gizli bölmelerinde yapılan aramada 47 düzensiz göçmenyakalandı.

Van'ın Erciş ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan 2 yolcu otobüsünün gizli bölmelerinde yapılan aramada 47 düzensiz göçmen

yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erciş Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" ile mücadele çalışmaları kapsamında Hamuryen Kavşağı'nda şüphe üzerine 34 FEH 614 ve 34 ELR 101 plakalı şehirşerarası yolcu otobüslerini durdurdu. Her 2 otobüste yapılan aramada koltuk sayısının az olduğu fark edildi. Bunun üzerine ekipler, otobüslerde yaptığı detaylı aramada arka koltukların olduğu yerde gizli bölmeleri buldu. Koltukların sökülmesinden sonra yapılan aramada, gizli bölmelere saklanan 2'si havasızlıktan bitkin düşmüş 47 düzensiz göçmen yakalandı. Otobüs sürücüleri M.M.T, R.T. ve T.C. gözaltına alındı. Polislerin su ve yiyecek verdiği düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Van Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

(Murat Kalkan-İHA)

2 otobüsün gizli bölmelerinde 47 düzensiz göçmen yakalandı
2 otobüsün gizli bölmelerinde 47 düzensiz göçmen yakalandı
2 otobüsün gizli bölmelerinde 47 düzensiz göçmen yakalandı
2 otobüsün gizli bölmelerinde 47 düzensiz göçmen yakalandı
2 otobüsün gizli bölmelerinde 47 düzensiz göçmen yakalandı
2 otobüsün gizli bölmelerinde 47 düzensiz göçmen yakalandı
2 otobüsün gizli bölmelerinde 47 düzensiz göçmen yakalandı
2 otobüsün gizli bölmelerinde 47 düzensiz göçmen yakalandı

YORUMLAR
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VAN'DA, 2 OTOBÜSÜN GİZLİ BÖLÜMLERİNDE SAKLANAN 47 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI: 3 GÖZALTI VAN'DA, 2 OTOBÜSÜN GİZLİ BÖLÜMLERİNDE SAKLANAN 47 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI: 3 GÖZALTI İki yolcu otobüsünde 47 düzensiz göçmen yakalandı İki yolcu otobüsünde 47 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 2 otobüsün gizli bölmelerinde 47 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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