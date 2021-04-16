Erciş'te 20 yıllık içme suyu sorunu tarihe karıştı - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu şebekesine yönelik altyapı yatırımlarını sürdürüyor.

Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü; il merkezi, ilçe ve kırsal mahallelerde olmak üzere tüm yerleşim birimlerine içme suyu sağlamak adına büyük bir kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan yeni yerleşim yerlerinin su ihtiyacını karşılarken, diğer yandan da eski içme suyu şebekelerini yenilemeye devam eden VASKİ ekipleri, vatandaşa sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırmayı sürdürüyor.

VASKİ Genel Müdürlüğü, Erciş ilçesinde yaklaşık 20 yıldır içme suyu şebekesinden faydalanamayan yerleşim yerlerinin içme suyu problemini çözmek için çalışma başlattı. VASKİ Kuzey Şube Şefliği ekiplerince, Erciş ilçesindeki Örene Mahallesi ve Çakırlar mevkiinde 2500 metre, Çelebibağ Mahallesi Cihangören yolu üzerindeki yerleşim yerlerine 600 metre olmak üzere toplamda 3 bin 100 metre yeni içme suyu hattı çekerek su sorununu kısa sürede çözdü.

VASKİ ekiplerince kısa sürede tamamlanan çalışmanın ardından VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Abdulvahap Gezgen ve İşletmeler Dairesi Başkanı Bahattin Önder, çalışmanın yapıldığı mahallelerde incelemelerde bulundu. Genel Müdür Yardımcısı Gezgen, yeni içme suyu hattını kısa sürede tamamladıklarını ve vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalarına ara vermeden ivedilikle devam ettikleri belirterek, "Erciş ilçemizdeki Örene Mahallesi, Çakırlar mevkii, Çelebibağ Mahallesi ve Cihangören yolu üzerindeki yerleşim yerlerimizin uzun yıllardır devam eden içme suyu problemine yönelik çalışma başlatarak, kısa sürede tamamladık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, hayırlı olsun" dedi.

Daha sonra Örene ve Çelebibağ mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri, su sorunun çözülmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek; VASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti. - VAN