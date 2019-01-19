Son Dakika Haberleri: Erciş'te 21 Öğretmen Avrupa Yolcusu

Erciş'te 21 Öğretmen Avrupa Yolcusu

1 saat önce

Van'ın Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, AB kurumları ile geliştirdikleri işbirliği köprüsü kapsamında 21 öğretmeni 19 Ocak 2019 tarihinde 7 günlük çalışma ziyareti için Hollanda'nın Başkenti Amsterdam'a gönderdi.

Erciş'te 21 Öğretmen Avrupa Yolcusu, System.String[]
Van'ın Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, AB kurumları ile geliştirdikleri işbirliği köprüsü kapsamında 21 öğretmeni 19 Ocak 2019 tarihinde 7 günlük çalışma ziyareti için Hollanda'nın Başkenti Amsterdam'a gönderdi.

Çalışmanın ana teması öğrencilerin erken okul terklerinin Hollanda'da nasıl çözüm bulduğu ve minimize edilmesine dönük uygulanan yöntemlerin incelenmesi olduğunu belirten Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, ziyaret kapsamında Erciş Kadir Rezzak Has Ortaokulunun geliştirdiği AB projesi ile de Hollanda eğitim sisteminde Matematik-Fen Bilgisi derslerinde öğrencilerin kabiliyetlerinin geliştirilmesine dönük uyguladıkları sistemin de inceleneceğini ifade ederek, "Erciş Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 2018 Erasmus+ projesi ile ülke geneli onaylanan 166 projeden ikisini temsil eden ülke geneli yegane ilçedir. Bu projelerle birlikte inşallah ilçemizi bir proje şehrine çevireceğiz. Bu alanda güzel çalışmalar yürütmekteyiz. Çalışmalarda emek veren başta Proje Koordinatörü Numan Çelebi ile ekibini yürekten kutluyorum" dedi.

Projeler vasıtasıyla bu yıl 45 öğretmenin Hollanda, İtalya ve Finlandiya da faaliyetlerde yer alacağını da belirten Şimşek, "Kadir Rezzan Has Ortaokulu, Kazımkarabekir Ortaokulu, Vali Abdülkadir Sarı Ortaokulu, Salihiye Kız YİBO Ortaokulu, Çelebibağı Çok Programlı Lisesi, Kocapınar Çok Programlı Lisesi, Ercis Kız Meslek Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri projeleri kapsamında yurt dışındaki faaliyetlere belli zaman diliminde katılacaktır. Farklı ülkelerin eğitim sistemlerini inceleyecek olan eğitimcilerimizin güzel örnekleri ilçemize aktaracaklarından şüphem yoktur. Güzel ilçemizin eğitim öğretim alanında her konuda kalitelerinin ortaya çıkartmaktadırlar. AB projeleri ile zaten bunu taçlandırdık" ifadelerinde bulundu. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:53 Kaynak: İHA

Hollanda, Avrupa Birliği, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denis Shapovalov'u 3-1 Yenen Novak Djokovic, Adını 4. Tura Yazdırdı Eren Derdiyok, Çin Ekibi Guangzhou Evergrande ile El Sıkıştı

Ücretli Öğretmenler Kendilerine Verilen Sözlerin Tutulmasını Bekliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Samsun Adaylarını Açıkladı! İşte Tam Liste
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 16:35:15. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erciş'te 21 Öğretmen Avrupa Yolcusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]