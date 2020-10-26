Erciş'te 220 kişiye amatör denizcilik belgesi verildi - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde 220 kursiyere amatör denizcilik belgesi verildi.

Erciş Gençlik Merkezi ve Tatvan Liman Başkanlığı işbirliğiyle ilçede denizciliğe merakı olan vatandaşlara yönelik amatör denizcilik kursu başlatıldı.

Yapılan başvuru sonucunda amatör denizcilik belgesi eğitim ve sınavı 220 kişinin katılımıyla Gençlik Merkezi spor salonunda yapıldı. Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler amatör denizcilik belgesi almaya hak kazandı.

Tatvan Liman Başkanı Abdurrahman Aki, gazetecilere yaptığı açıklamada, düzenledikleri eğitime ve sınava ilçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının başlattığı projeyle insanların denizle daha çok kucaklaşmasının amaçlandığını belirten Aki, şöyle konuştu:

"2023'e kadar en az bir milyon amatör denizcilik belgesi sahibi vatandaşımızın olması hedefleniyor. Bu kapsamda devam eden çalışmalarımız neticesinde Tatvan ile Van'da 2 bin 936 kişiye belge verildi. Uluslararası geçerliliği olan bu belgeye çevre il ve ilçelerden de yoğun talep var. Sınav sonucunda alınan belgenin uluslararası geçerliliği bulunmaktadır."