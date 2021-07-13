Erciş'te 25,5 kilometre yol asfaltlanacak - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin asfaltlama ve yol çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca Erciş ilçesinde 5 noktada altyapı ve yol onarım çalışması yapıldı.

Ekipler, 7,1 kilometrelik Kışla Bulvarı ile Çınarlı Caddesi arasındaki yol ile, Alkanat Mahallesi AFAD konutları, Tekevler Mahallesi sahil bağlantısı, Örene Mahallesi Demiryolu ve Tekevler Mahallesi Teberler Sokak yollarında yürüttüğü asfalt çalışmasını tamamladı.

İlçede sezon sonuna kadar 25,5 kilometre yolun asfaltlanması hedefleniyor.