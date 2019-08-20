Son Dakika Haberleri: Erciş'te 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Erciş'te 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

12 dakika önce

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Erciş'te 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Topraklı Mahallesi'nde icra edilen yol kontrolü esnasında, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldığı belirtildi. Yapılan aramada 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli ise gözaltına alındı. - VAN
Erciş, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun trafik kazasında hayatını kaybetti
Kayyum atamalarına DSP Genel Başkanı'ndan destek açıklaması geldi AB'den kayyum tepkisi: Demokratik sonuçlara olan saygıyı sorgulattığı için ciddi kaygı verici Kayyum kararıyla ilgili Soylu'dan ilk açıklama: Temiz oylar teröre istismar ettirilmemeli

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 12:17:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erciş'te 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]