Son Dakika Haberleri: Erciş'te 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
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Erciş'te 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

51 dakika önce

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Erciş'te 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şüpheli şahsın yasadışı yollardan temin ettiği kaçak sigaraları aracı ile sevk edeceği bilgisi alındığı belirtildi. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelinin kullanmış olduğu aracı ilçenin Pay Mahallesi sınırlarında durdurdu. Şüpheli araçta yapılan aramada 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - VAN
Jandarma, Erciş, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:19 Kaynak: İHA
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