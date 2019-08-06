Erciş'te 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
51 dakika önce
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:19 Kaynak: İHA
İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Erciş
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şüpheli şahsın yasadışı yollardan temin ettiği kaçak sigaraları aracı ile sevk edeceği bilgisi alındığı belirtildi. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelinin kullanmış olduğu aracı ilçenin Pay Mahallesi sınırlarında durdurdu. Şüpheli araçta yapılan aramada 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - VAN
Üvey annesini öldüren cezaevi firarisi yakalandı İstanbul'da kafeterya sahibinin tartıştığı şahısa keserle saldırdığı anlar kamerada Engelli kız ve babası, muhtar adayına oy verdiği için sopalarla darp edildi Iraklı iş adamına kadın ayarlayıp şantajla 40 bin dolar almaya çalışan çete, yakalandı