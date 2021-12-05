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Erciş'te 42 fırına "yüksek fiyat ve düşük gramaj" cezası verildi - Son Dakika

Erciş'te 42 fırına "yüksek fiyat ve düşük gramaj" cezası verildi

05.12.2021 10:07
Erciş'te 42 fırına "yüksek fiyat ve düşük gramaj" cezası verildi

Van'ın Erciş ilçesinde denetim yapan ekipler, düşük gramajlı ve yüksek fiyatlı ekmek satan 42 fırına idari para cezası uyguladı.

Van'ın Erciş ilçesinde denetim yapan ekipler, düşük gramajlı ve yüksek fiyatlı ekmek satan 42 fırına idari para cezası uyguladı.

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Erciş Belediyesi ekipleri, gıda mühendisleri eşliğinde ilçede faaliyet gösteren ekmek fırınlarında hijyen, gramaj ve fiyat denetimi yaptı.

Denetimlerde 210 gram olan ekmeği 1 lira 80 kuruş yerine 2,5 liraya sattığı tespit edilen 42 fırına idari para cezası kesildi.

Ekipler, denetim yaptıkları fırınlardan 12'sine "düşük gramajlı" ekmek sattıkları için ikinci kez ceza uyguladı.

Erciş Belediyesi Zabıta Müdürü Tarık Fatih, yaptığı açıklamada, ilçede yapılan denetimlerde 42 fırına cezai işlem uyguladıklarını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi, Para Cezası, Zabıta, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erciş'te 42 fırına 'yüksek fiyat ve düşük gramaj' cezası verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erciş'te 42 fırına "yüksek fiyat ve düşük gramaj" cezası verildi - Son Dakika
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