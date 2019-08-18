Erciş'te 450 kişiye amatör denizcilik belgesi verildi
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Van'ın Erciş ilçesinde bu yıl 450 kişiye amatör denizcilik belgesi verildi.
Van Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:00 Kaynak: AA
'ın Erciş
ilçesinde bu yıl 450 kişiye amatör denizcilik belgesi verildi.
İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Arif
Taşdemir, yaptığı açıklamada, farklı tarihlerde düzenlenen amatör denizcilik kursuna katılan 450 kişiye belge verdiklerini söyledi.
Amaçlarının Van Gölü
'nde tekne ve gemi sayısını artırmak olduğunu anlatan Taşdemir, bu kapsamda yeni kurslar açarak eğitim vermeye devam edeceklerini kaydetti. Bitlis
'in Tatvan
Liman Başkanı Abdurrahman Akit de amatör denizcilik kurslarının devam ettiğini belirterek, hedeflerinin 2023'e kadar 10 bin kişiye ulaşmak olduğunu ifade etti.
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