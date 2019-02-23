Erciş'te 46 Yıllık 'Albay' Lakaplı Muhtar Yaşamını Yitirdi
1 saat önce
VAN'ın Erciş ilçesinin Camiikebir Mahallesi'nde 46 yıl muhtarlık yapan, aynı zamanda ilçenin renkli simalarından olan 'Albay' lakaplı Mehmet Koçak (85), yaşamını yitirdi.
VAN'ın Erciş
ilçesinin Camiikebir Mahallesi'nde 46 yıl muhtarlık yapan, aynı zamanda ilçenin renkli simalarından olan 'Albay' lakaplı Mehmet Koçak
(85), yaşamını yitirdi.
Erciş ilçesinin Camiikebir Mahallesi'nde 1968 yılında muhtar seçilen Mehmet Koçak, bu dönemden sonra 2014 yılına kadar yapılan bütün seçimleri kazanarak 46 yıl muhtarlık yaptı. İlçenin renkli simalarından olan Koçak, 48 yıl boyunca Erciş'in Kurtuluş Günü olan 1 Nisan
'da yapılan etkinliklerde milis kuvvetlerini canlandıran kişileri organize edip, 'Albay' rütbesiyle bu kuvvetlerin komutanını oynadı. 'Mehmet Koçak, yaşlılığa bağlı olarak tedavi gördüğü Van
Bölge Araştırma Hastanesi'nde dün yaşamını yitirdi.
Koçak'ın cenazesi, akşam namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Erciş Seyit Muhammet Kabristanı'nda toprağa verildi.
- Ercişvan
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:26 Kaynak: DHA
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