Erciş'te 5 bin fidan toprakla buluştu

VAN'ın Erciş ilçesinde 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında 5 bin fidan toprakla buluştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün kampanyası kapsamında Erciş ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde, 5 bin fidan dikimi yapıldı. Etkinliğe İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Erciş Emniyet Müdürü Can Candaş, Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir, Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Mehmetbeyoğlu, 'Geleceğe Nefes' kampanyası için bir araya geldiklerini belirterek, "Orman varlığını artırabilmek için bu kampanyaya başladık. Bugün 81 il'de, 2023 noktada saat 11.11'de 11 milyon ağacı toprakla buluşturduk. Ben bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Erciş'te bu kampanyaya çok destek verdiler. Destek veren herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu. Konuşmanın ardından katılımcılar 5 bin fidanı toprakla buluşturup, suladı.