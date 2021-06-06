Sabah saatlerinden itibaren oy kullanacakları bölgelere giden vatandaşlar, tercih ettikleri adaylara oy verdi.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) aldığı karar doğrultusunda Vanyolu, Latifiye, Doğancı, Çataltepe ve Kırkdeğirmen mahallelerinde vatandaşlar bugün sandık başına gitti.

Van 'ın Erciş ilçesinde, farklı nedenlerle boş bulunan 5 mahallede yapılan muhtarlık seçimi sona erdi.

Son Dakika › Güncel › Erciş'te 5 mahallede yapılan muhtarlık seçimi sona erdi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi

Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor