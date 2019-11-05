Erciş'te 50 yıllık köprü hasreti sona erdi

Van'ın Erciş ilçesinde Haydarbey, Kadirasker ve Aşağı Göze mahallelerinin yaklaşık 50 yıldır beklediği Deliçay üzerindeki köprü tamamlanarak hizmete açıldı.



Haydarbey, Kadirasker ve Aşağı Göze mahallelerinin ulaşımını sağlayan, aynı zamanda bölge halkına ait Deliçay'ın karşı tarafında bulunan yaklaşık 6 bin dönümlük araziye de bağlantı noktası oluşturan Haydarbey Köprüsü, hizmete açılarak bölgede yaşayan herkesin ulaşım riskini ortadan kaldırarak hayatını kolaylaştırdı. Özellikle ilkbahar aylarında ismiyle müsemma azgın ve deli akan akarsulardan biri olan Deliçay, bugüne kadar birçok kişinin boğulmasına sebep olmuş ve ailelere derin acılar yaşatmıştı.



Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, bu hizmetle birlikte yörede yaşayan vatandaşın can ve ulaşım güvenliğinin sağlandığını söyledi. Arvas, "Ulaşım zorlukları nedeniyle Deliçay'ın karşı tarafında bulunan arazilerini işleyemeyen çiftçiler, bu verimli toprakları atıl durumda bekletiyorlardı. Akarsuyun kenarında bulunan ve ulaşım sorunu çözülen bu verimli araziler, inşallah bundan sonra tarıma kazandırılacak ve bu bölgede üretim artacaktır" dedi.



Haydarbey Mahalle Muhtarının gayretleri doğrultusunda, teklif ve talep ettikleri Haydarbey Köprüsü'nün 2019 yılı başlarında Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü tarafından taşkın ve koruma tesisi onarımı kapsamına alınarak ekim ayında tamamlandığını kaydeden Abdulahat Arvas, "8 metre genişliğinde, 40 metre uzunluğunda ve 5 metre yüksekliğinde yapılan Haydarbey Köprüsü'nde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.



1976 yılında Erciş'in Yukarı Çınarlı ve Kasımbağı mahallelerine ait arazilere sulama imkanı sağlayan ve taşkın sulardan korumak amacıyla inşa edilen kanalın, zaman içinde tahrip olarak işlevini yitirmiş ve dolayısıyla bu bölgedeki elverişli tarım arazilerinin zarar görmeye başladığını söyleyen Arvas, şöyle dedi:



"Bu bölgede hem çiftçilerimizi hem de elverişli tarım topraklarını müşkül durumdan kurtarmak amacıyla yine Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüz, taşkın ve koruma tesisi onarımı kapsamına 800 metre uzunluğundaki kanalı yenileyerek çiftçilerimizin hizmetine sunmuştur. Erciş genelinde çok uzun yıllardır ihmal edilen kanal ve drenaj temizliği konusunda DSİ ile birlikte 2019 yılında bir seferberlik başlattık. Projelendirilmiş ve programlanmış hedefler doğrultusunda bu yıl işlerin yüzde 40'ı tamamlandı. Mevsim şartları nedeniyle ara verdiğimiz kanal ve drenaj temizliğine inşallah 2020 yılının ilkbaharında tekrar başlayacağız. Bu konuda duyarlılık gösteren ve işbirliği yapan bütün DSİ teşkilatına, muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum." - VAN