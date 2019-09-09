Erciş'te 55 bin öğrenci ders başı yaptı

Van'ın Erciş ilçesinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle 55 bin öğrencinin ders başı yapmasıyla başladı.



Kaymakamlık önündeki Atatürk büstüne çelenk bırakılması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Törenin ardından şube müdürleri ile birlikte Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu'nu makamında ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, ilçe genelinde sorunsuz bir şekilde eğitim ve öğretime başladıklarını belirterek, "İlçe genelinde 55 bin öğrencimiz,3 bin öğretmen nezaretinde 241 okul ve kurumda ders başı yapmıştır. Devletimizin ücretsiz olarak gönderdiği 970 bin kitap ise öğrencilerimizin sıralarına konmuştur. Bu anlamda yeni eğitim ve öğretim yılının tüm öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.



Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu ise yaptığı açıklamada eğitimin önemine değinerek, "2019-2020 eğitim- öğretim yılı memleketimize, Van'ımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Her yeni bir başlangıç, yeni bir başlangıçtır. Cumhurbaşkanımızın ve Milli Eğitim Bakanımızın söylediği gibi Milli Eğitimden bizim beklentimiz, biz soru çözen değil, sorunları çözen bir anlayışla evlatlarımızı yetiştirmek istiyoruz. Bugün 55 bine yakın evladımız eğitim-öğretim hayatına başladı. Çok büyük bir ailenin mensuplarıyız. Bugün baktığımızda yaklaşık 13 bin öğrencimize sıcak yemek verme imkanımız var. 900 binden fazla kitabın evlatlarımızın masalarında hazır olduğunu görüyoruz. Demek ki, hükümetimizin, devletimizin, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde nasıl bir noktaya geldiğimizi görüyoruz. Ben 2019-2020 yılı Eğitim-Öğretim yılının ülkemize, Erciş'imize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerinde bulundu. - VAN