Erciş'te 586 öğrenciye tablet desteği - Son Dakika

VAN'ın Erciş ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nca gönderilen 586 tablet, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu tarafından okul idarecilerine teslim edildi.

?Milli Eğitim Bakanlığı'nca uzaktan eğitime katkı amacıyla Türkiye genelinde tablet dağıtımı yapılıyor. Bu kapsamda, Erciş ilçesinde bakanlık tarafından yapılan özel puanlama sistemiyle başarı ve sosyoekonomik durumları göz önüne alınarak belirlenen 586 öğrenciye tabletleri dağıtıldı. İçinde 32 GB hafıza kartı ile internet erişiminin de bulunduğu paketler, okul idarecilerine teslim edildi. Tablet dağıtımı dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen programa katılan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu, bu tür hizmetlerin devletin büyüklüğünün göstergesi olduğunu belirtti. Mehmetbeyoğlu, "Başta Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Milli Eğitim Bakanı'mız Ziya Selçuk'a şükran duygularımızı iletiyoruz. Bu tabletlerle evlatlarımız çok güzel eğitim alacaklar ve kendilerini geleceğe daha başarılı bir şekilde hazırlayacaklar. Bu tabletlerin Erciş'imize, evlatlarımıza ve memleketimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.