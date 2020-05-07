Erciş'te 610 aileye sıcak yemek dağıtılıyor - Son Dakika

Erciş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ramazan ayı boyunca 610 ihtiyaç sahibi aileye sıcak yemek dağıtılıyor.

Ekipler, vakıf bünyesinde hizmet veren aşevinde pişirilen 3 çeşit yemeği, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kadar götürüyor.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sosyal devlet anlayışıyla her daim vatandaşlarının yanında olduğunu söyledi.

Her alanda halkın yanında olduklarını ifade eden Mehmetbeyoğlu, şöyle konuştu:

"İhtiyaç sahibi ailelerimizi korumak ve gözetlemek durumundayız. Bu bizim dinimizde ve kültürümüzde vardır. 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' anlayışıyla fakir fukaranın her zaman yanındayız. Bu bağlamda 2018 yılından itibaren hizmet veren aşevimizde ramazandan önce 170 aileye sıcak yemek imkanı sunulmaktaydı. Ramazan ayı ile bu sayıyı daha da arttırıp 610 aileye, toplamda 3 bin 500 kişilik sıcak yemek iftardan önce sofralarında hazır olacak şekilde araçlarımızla vatandaşlarımızın evlerine kadar teslim edilmektedir. 15 vakıf çalışanımız, 16 Kızılay gönüllümüz ile hizmet vermekteyiz. Her gün aşevimizden çıkan 3 bin 500 kişilik sıcak yemeği en hızlı şekilde ailelerimize ulaştırmak için 8 aracımızla hizmet vermekteyiz."

Mehmetbeyoğlu "Ayrıca sadece iftar yemeği değil, ramazanın başlangıcında bu ailelerimizin 1 aylık ihtiyacını karşılayacak şekilde sahur kahvaltılıkları da evlerine kadar götürülüp teslim edilmiştir. Her daim halka hizmet hakka hizmet anlayışıyla siz değerli halkımızın bizlere göstermiş olduğu güven ve samimi duyguların karşılığı olarak canı gönülden tüm enerjimle sizlere 7/24 hizmet ediyoruz. Sizlere hizmet bizim yaşam gayemiz. Siz değerli Ercişli hemşehrilerime en içten dileklerimle sevgi ve saygılarımla sunuyorum." dedi.