Erciş'te 65 yaş üstü anneye torunları sokakta çiçek hediye etti - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde uzun süre evde kalan 65 yaş üstü vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının 4 saatliğine kaldırılmasının ardından güzel havanın tadını çıkardı.

Erciş'te saat 11.00'de sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşların, sosyal mesafe kuralına uydukları gözlendi.

Maske ve eldiven takarak eşleriyle beraber sokağa çıkanlar, evlerine yakın parklarda dolaştı. Bazı kişiler de evlerinin önünde oturmayı tercih etti. Uzun sürenin ardından ilk defa dışarı çıkan 65 yaş üstü kişiler, saat 15.00'te evlerine geri dönecek.

Alkanat Mahallesinde yaşayan 76 yaşında Hanımnaz Sağlam'ın ikiz torunları Ömer Emin ve Mehmet Emir Sağlam, ninelerine çiçek hediye edip Anneler Günü'nü kutladı.

Hanımnaz Sağlam, 9 çocuğu 76 torunu olduğunu belirterek, "Uzun süredir evimizin içindeydik, izin çıkmasıyla evimizin önüne yürüme mesafesindeki yerler çıkabiliyoruz. Bugün torunlarım Anneler Günü nedeniyle çiçek getirdiler çok mutlu oldum. Allah razı olsun." dedi.