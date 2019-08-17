Erciş'te 7900 paket kaçak sigara ele geçirildi
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VAN'ın Erciş İlçesinde polisin yaptığı yol kontrollerinde yurda kaçak yollarla getirildiği belirlenen 7 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:52 Kaynak: DHA
VAN'ın Erciş
İlçesinde polisin yaptığı yol kontrollerinde yurda kaçak yollarla getirildiği belirlenen 7 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, ilçenin Tugay Yolu Caddesi üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şühelindikleri hafif ticari aracı durdurararak arama yaptı. Yapılan aramalarda araçta yurda yasadışı yollarda getirildiği belirtenen 7 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigalarla ilgili araç sürücüsü ve yanında bulunan bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, araçtaki diğer kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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