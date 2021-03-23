"Adreste Nüfus Hizmeti" projesi kimlikler yenileniyor - Son Dakika

"Adreste Nüfus Hizmeti" projesi kimlikler yenileniyor

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde yeni kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta, yaşlı ve engelliler, "Adreste Nüfus Hizmeti" projesi ile başvurularını evden yapabiliyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 3 yıl önce başlatılan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında çipli kimlik kartı dağıtımı devam ediyor.

Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce başlatılan "Adreste Nüfus Hizmeti" projesi ile sağlık sorunları olan vatandaşların ayağına giden memurlar, biyometrik veriden parmak izine, fotoğraf çekiminden imzalanan evraka kadar tüm işlemleri evlerde tamamlıyor.

Erciş Nüfus Müdürlüğü personeli Vedat Erol, Bu gün genel müdürlüğümüzün başlatmış olduğu adreste nüfus hizmet kapsamında, bir vatandaşımızın talebi üzerine kimlik kartı yenilemesi için adresinde bulunduk. Kimlik kartını yeniledikten sonra son aşama olarak nüfus müdürlüğümüzde tescil işlemini yaptık. Covid -19 hastalığına karşı hijyen ve temizlik tedbirlerimizi alarak hizmetlerimiz devam etmektedir. Adreste nüfus hizmeti için Sayın Kaymakamımız Nuri Mehmetbeyoğlu' nun müdürlüğümüze sunmuş oldukları araç tahsisi için müdürlüğümüz adına teşekkürlerimizi sunarız' söyledi.

"Adreste Nüfus Hizmeti" projesi memnuniyetle karşılanıyor.

Evinde kimlik başvurusu Şaban Çoşkun ise ' Hoş geldiniz, Nüfusa müracaat ettik. Bundan dolayı geldiniz. Hakikaten evde fotoğrafımızı çektiniz. Nüfus kağıdı için. Size teşekkür ederim, Devletimize ve Reis-i Cumhurumuza. Erciş Kaymakamını da Vali olarak görmek istiyoruz. İyi bir insandır. Namuslu bir insandır vesselam' dedi.