Erciş'te ağıl çöktü: 2 yaralı - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde inşaat halindeki ağılın çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgilere göre olay, dün akşam ilçeye bağlı Alkanat Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden ağılın çökmesi sonucu 2 kişi enkaz altında kaldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Enkazda yapılan çalışmalar sonucunda 2 kişi yaralı olarak kurtarılarak ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. - VAN