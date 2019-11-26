Son Dakika Haberleri: Erciş'te 'aile içi iletişim' semineri
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Erciş'te 'aile içi iletişim' semineri

6 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla düzenlenen 'Aile İçi İletişim' seminerinin ilki Erciş ilçesinde gerçekleştirildi.

Erciş'te 'aile içi iletişim' semineri, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla düzenlenen 'Aile İçi İletişim' seminerinin ilki Erciş ilçesinde gerçekleştirildi.


Erciş'te Kaymakam Ferhat Kurtoğlu Çok Amaçlı Toplantı Salonunda düzenlenen seminere kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Seminerde konuşan Psikolog Yazar Rabia Laçin, aile içi şiddetin çocuğa olan etkileri, aile içi tartışmalarda nasıl davranılması gerektiğini anlattı. Anne ve babanın çocuklar için rol model olduğunu ve ona göre hareket etmesi gerektiğini ifade eden Laçin, aile olmanın güzel ve sorumluluk gerektiren bir olgu olduğunu belirterek, "Aile içindeki sorunları konuşarak, anlayış göstererek çözebiliriz. İletişim devreye girince bütün sıkıntılar çözüme kavuşur. Eşlerin, aile fertlerinin birbirini dinlemesi lazım. Genelde şiddet, sağlıksız bir iletişim ve sağlıksız bir eğitimden kaynaklanıyor. Dinlemeyi bilmeliyiz. Teşekkür etmeyi bilmeliyiz. Empati kurarak sorunlara çözüm getirmeliyiz" dedi.


Seminere, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı personeli, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.


Öte yandan, 'Aile İçi İletişim' seminerlerine bugün saat 10.00'da Edremit Kültür Merkezinde ve 15.30'da ise Van Merkez İmam Hatip Lisesinde devam edileceği belirtildi. - VAN

Erciş, Laçin, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:28 Kaynak: İHA
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