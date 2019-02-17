Erciş'te 'Amatör Denizci' Ehliyetine Büyük İlgi

Erciş'te 'Amatör Denizci' ehliyetine büyük ilgiVAN - Van'ın Erciş Kaymakamlığı, Tatvan Liman Başkanlığı ile Erciş Gençlik Merkezi Müdürlüğünün ortaklaşa geçekleştirdikleri 'Amatör Denizci Belgesi' eğitim ve sınavı büyük ilgi gördü.

Erciş'te 'Amatör Denizci' ehliyetine büyük ilgi



VAN - Van'ın Erciş Kaymakamlığı, Tatvan Liman Başkanlığı ile Erciş Gençlik Merkezi Müdürlüğünün ortaklaşa geçekleştirdikleri 'Amatör Denizci Belgesi' eğitim ve sınavı büyük ilgi gördü.

Eğitim öncesi açıklamalarda bulunan Tatvan Liman Başkanı Abdurrahman Aki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 2023 yılına kadar ülke genelinde 1 milyon vatandaşa denizcilik kültürünü aşılamak ve denizci millet, denizci ülke hedefine ulaşmak için teorik ve uygulamalı eğitim sonrası yapılacak sınavın ardından dereceye girenlere amatör denizci belgesi vereceğini belirtti. Erciş Kaymakamlığı ile Erciş Gençlik Müdürlüğüne de teşekkürlerini de ileten Aki, "Ercişli kardeşlerimizi bu imkandan faydalandırmak noktasında Erciş Kaymakamlığı ve Gençlik Müdürlüğünün katkıları bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Kardeşlerimiz önemli bir belgeye sahip olacaklardır. Ümit ediyorum bu sayının artması noktasında da sizler de bizlere birer rehber olursunuz" dedi.

Erciş Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Arif Taşdemir ise, amaçlarının girişimciyi desteklemek ve gençlerin önünü açmak olduğunu belirterek, "Van Gölü gibi eşsiz zenginlik ve güzelliklerine sahip olduğumuz bu değeri gençlerimizin benimsemesini sağlayarak ileride denizcilik kültürünü aşılamaktır. Bu meyanda Erciş Kaymakamlığımıza ve Tatvan Liman Başkanlığımıza Gençlik Merkezi Müdürlüğü olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz" şeklinde konuştu.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu da, Erciş'in büyük bir yerleşim alanı olduğunu belirterek, "Van Gölü'nün, Van Denizi'nin asıl sahibi Ercişlilerdir. İnşallah bu süreçte Erciş'ten çok iyi denizciler çıkacaktır. İlçemizin her geçen gün değişmesi, büyümesi, güzelleşmesini görmek beni ziyadesiyle bahtiyar ediyor. İnşallah bundan sonraki süreçte de Tatvan Liman Başkanlığımızın farklı faaliyetlerini yine ilçemizde görmek istiyoruz" ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından, Tatvan Liman Başkanlığı Uzak Yol Gemi Kaptanı Mustafa Yiğit tarafından verilen eğitimin ardından, aralarında Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Van İl Mili Eğitim Müdürü Hasan Tevke'nin de bulunduğu 300 kişi yazılı sınava tabi tutuldu. Sınavda başarılı olanlara amatör denizci ehliyetlerinin önümüzdeki günlerde verileceği kaydedildi.

Son Dakika » Yerel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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