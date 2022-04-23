Erciş'te Arvasi Hz. Hamza Camii 'nin açılışı büyük katılım ve dualarla yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Erciş'te Arvasi Hz. Hamza Camii 'nin açılışı büyük katılım ve dualarla yapıldı

23.04.2022 01:21

Erciş'te Arvasi Hz. Hamza Camii 'nin açılışı büyük katılım ve dualarla yapıldı Van'ın Erciş ilçesinde Nur Muhammed Hafid Arvasi Vakfının yaptırmış olduğu Arvasi Hz. Hamza Camii 'nin açılışı büyük katılım ve dualarla yapıldı.

Erciş'te Arvasi Hz. Hamza Camii 'nin açılışı büyük katılım ve dualarla yapıldı

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde Nur Muhammed Hafid Arvasi Vakfının yaptırmış olduğu Arvasi Hz. Hamza Camii 'nin açılışı büyük katılım ve dualarla yapıldı.

Açılış programı Erciş Müftüsü Abdullah Bora'ın okumuş olduğu Kur-an tilaveti ile başladı

Programda konuşan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Nuri Mehmetbeyoğlu Arvasi Hz. Hamza camiimizin öncelikle memleketimize Erciş'imize Van'ımıza ülkemize ve İslam alemine hayırlar getirmesini cenabı Allah'tan niyaz ediyorum bu güzel eserin yapılmasını üstlenen Nur Muhammed Hafid Arvasi Vakfı ve Arvasi Kur-an kursu derneğinin katkıda bulan hocalarımızdan talebelerimizden ve özelliklede hayır severlerimizden başta mimarlarından sanatçısından işçisine kadar her kese ayrı ayrı şükranlarımı sunmak istiyorum ve bu duygularla hepinizi saygı ve hürmet ve muhabbetle selamlıyorum dedi.

Ak Parti Van il başkanı Kayhan Türkmenoğlu ise bizimde bu camimize söyleyecek tek sözümüz var oda Rabbim Erciş'e hayırlı uğurlu eylesin inşallah cemaati bol olsun diyorum saygılarımı sevgilerimi muhabbetlerimi iletiyorum hayırlı ramazanlar kadir gecenizi tebrik ediyorum gelecek bayramınızı da kutluyorum dedi.

Ak parti Van millet vekili Abdulahad Arvas ise cenabı hak kimin gönlünde ne muradı var ise onu yerine getirsin hayır ve ha senetlerini kabul etsin camilerimiz inde inşallah hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum saygılarımı sunuyorum dedi.

Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ise camimizin birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize ve imanımızın daha güçlü olmasına vesile olmasını diliyorum, emeği geçen herkes ten Allah razı olsun, bugün açılışa katılan siz değerli misafirlerimize de vakıf adına ve seyit Hasan hocamız adına hepinize teşekkür ediyorum, Allah cümlemizden razı olsun dedi.

Caminin beratı Van Valisi ve Belediye Başkan vekili Mehmet emin Bilmez tarafından seyit Hasan Arvas'a verildi. Hat sanatı ile yapılan yazılı eserler ve Arvas'i ailesinin anlatıldı kitaplar Vali ve kaymakama takdim edildi.

Açılış Programı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sayın Mehmet Emin Bilmez, Ak Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Van İl protokolü, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaşların katılımıyla Arvasi Hz. Hamza Camii 'nin açılışı gerçekleştirildi.

Erciş'te Arvasi Hz. Hamza Camii 'nin açılışı büyük katılım ve dualarla yapıldı
Erciş'te Arvasi Hz. Hamza Camii 'nin açılışı büyük katılım ve dualarla yapıldı
Erciş'te Arvasi Hz. Hamza Camii 'nin açılışı büyük katılım ve dualarla yapıldı
Erciş'te Arvasi Hz. Hamza Camii 'nin açılışı büyük katılım ve dualarla yapıldı

YORUMLAR
500
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da gençlerle buluştu Açıklaması AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da gençlerle buluştu Açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında konuştu: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında konuştu: (2)

Seyyid Abdülhakim-i Arvasi, AK Parti, Mevla, Van, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erciş'te Arvasi Hz. Hamza Camii 'nin açılışı büyük katılım ve dualarla yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Bosna Hersek'te 5,7 büyüklüğünde deprem oldu!
00:58 Ukrayna'nın, garantör ülkelerle müzakereleri bir haftada tamamlanacak! Aralarında Türkiye de var
00:57 Rıdvan Dilmen canlı yayında Arda Güler'i öve öve bitiremedi!
00:43 Büyükşen çifti cinayetine ilişkin bir şüpheli tutuklandı
00:30 Trabzon'da kafede karısını vurarak öldüren Azerbaycanlı koca tutuklandı!
00:20 Fenerbahçe'nin futbolcusu Miguel Crespo'un ayağında kırık tespit edildi! Sezonun geri kalanında forma giyemeyecek
23:55 Rusya, batan Moskova kruvazörüyle ilgili resmi açıklamada bulundu: Mürettebattan 1 kişi öldü, 27'si kayıp
23:30 Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçında Serdar Dursun ilki başardı
23:25 Pençe-Kilit ve Fırat Kalkanı operasyonu bölgelerinde 1 özel harekat polisi ve 1 teğmen şehit düştü
23:13 Fenerbahçe'de Miguel Crespo hastaneye kaldırıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 01:32:20. #1.13#
SON DAKİKA: Erciş'te Arvasi Hz. Hamza Camii 'nin açılışı büyük katılım ve dualarla yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement