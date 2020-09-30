Erciş'te asfalt çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde belediye ekiplerince bir çok mahallede başlatılan asfalt çalışmaları devam ediyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ve AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, çalışmaların yürütüldüğü alanlarda incelemede bulundu, ilgililerden bilgi aldı.

Mehmetbeyoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, alt yapı çalışmaları ve üst yapı projeleriyle şehre modern bir görünüm kazandırmak istediklerini söyledi.

İlçeyi 2023 vizyonuna taşımak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Kaymakam Mehmetbeyoğlu, şunları kaydetti:

"Hamdolsun biz, halka hizmeti hakka hizmet gören, gönül belediyeciliğine inanan insanlarız. Bu hizmetlerin buraya getirilmesinde Sayın Cumhurbaşkanımıza, milletvekilimiz Sayın Abdulahat Arvas'a, siyaset kurumunun kıymetli temsilcilerine teşekkür ediyorum."

Milletvekili Arvas ise, 2020'nin Erciş için yatırım yılı olduğunu ifade ederek, ilçenin bir çok noktasında asfalt, alt yapı ve parke taşı döşeme çalışmalarının yapıldığını aktardı.