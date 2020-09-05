Erciş'te asfalt kaplama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Ekiplerin asfalt çalışmaları

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun incelemeleri

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun konuşması Erciş'te asfalt kaplama çalışmaları sürüyor

Erciş ilçesinde yürütülen asfalt çalışmaları kapsamında Adnan Menderes (Yukarı TOKİ) Mahallesi'ndeki çalışmalar devam ediyor.

Erciş Belediyesi tarafından daha önce başlatılan çalışmalar kapsamında ilçe genelindeki birçok cadde ve sokağın yolları asfalt kaplama ve kilitli parke taşı ile döşeniyor.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Van Büyükşehir Belediyesi ve Erciş Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.

Mehmetbeyoğlu, Erciş'i daha iyi bir seviyeye taşımak için mesai mefhumu gözetmeksizin canla, başla çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın emir ve talimatlarını sayın valimizin riyasetlerinde yerine getirerek, Erciş'in bütün noktalarına hizmeti götürmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hizmetleri yaparken Van Büyükşehir Belediyesi ve Erciş Belediyesi olarak büyük bir uyum içinde çalışıyoruz. Yapılan bu hizmetlerin gerek Ercişimize gerekse Vanımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."