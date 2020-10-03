Erciş'te asfaltlama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciş ilçesine yapılan sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde alt yapı, yol yapım ve asfalt çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Fen İşleri Daire Başkanlığınca Erciş Belediyesinin kendi iş gücüyle 1,2 kilometrelik mezbaha yoluna asfalt döküldü, altyapı eksiklikleri giderilen yol 16 metre genişletildi.

Ayrıca ilçedeki Gölağzı ve Oyalı mahalleleri ile Yukarı Toki, Aşağı Toki, Alkanat-Çınarlı bağlantı yolları ile Alaattin Sucular Okul'u yolunda asfalt çalışmaları tamamlandı.

Bazı mahalle ve caddelerde yol çalışmaları devam ediyor.