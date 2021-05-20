ERCİŞ'TE AŞI İÇİN CAMİLERDEN ANONS YAPILDI - Son Dakika

VAN'ın Erciş ilçesinde mahalle ve mezralarda Covit-19 aşısı yaptırmayan 55 yaş üstü vatandaşlar için camilerden anons yapıldı. Aşılarını yaptırmayan kişiler, kaymakamlığın tahsis ettiği araçlarla hastaneye taşınarak aşılandı.

Erciş Kaymakamlığı'nın talimatıyla İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, mahalle ve mezrlarda Covit-19 aşısı yaptırmayan 55 yaş üstü vatandaşlar için çalışma başlattı. Bu kişiler için camilerden anons yapıldı. Anonsun ardından aşılarını yaptırmayanlar yerleşik yerlerinin meydanlarında toplandı. Bu kişiler, İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne ait araçlarla Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne getirilerek aşıları yapıldı, ardından da yeniden evlerine bırakıldı.

Aşı olanlar, kendileri için yapılan bu çalışmayla ilgili Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu'na teşekkür etti.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Bayram Mercimek, "Toplumun büyük bölümünün aşı yapması gerekiyor ki salgın sona ersin ve eski güzel günlerimize dönelim. Biz de Erciş'te aşılama oranını artırmak için böyle bir çalışma yaptık. Erciş kaymakamlığımız, belediyemiz, il sağlık müdürlüğümüzle birlikte çalıştı. Kaymakamlığımızın bize tahsis ettiği araçlarla kırsal bölgedeki vatandaşlarımızı evlerinden aldık. Aşılarını yaptırdıktan sonra da yine evlerine bıraktık" dedi.