Erciş'te aşıklar atıştı - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen "Aşıklar Buluşması" programında aşıklar atıştı.

Erciş Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlediği program Kaymakamlık konferans salonunda gerçekleştirildi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, programda yaptığı konuşmada, halkıyla bütünleşen, tarihten feyz alıp gelecek nesillere bir şeyler bırakan ozanlara şükranlarını sunduklarını söyledi.

Erciş'te yetişmiş ozanların eserleriyle ilçeyi gündeme getirdiklerini belirten Arvas, "İnşallah bu kültür devam edecek. Genç nesillerimiz, tarihimizi, kültürümüzü, geleneğimizi miras olarak büyüklerimizden öğrenip sonraki nesillere aktaracaklar." dedi.

Aşıklık ve ozanlık geleneğinin unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması için büyük mücadeleler verdiklerini ifade eden Ozan Ahmet Poyrazoğlu ise "Salgın nedeniyle uzun süredir programlarımızı ertelemiştik. Allah izin verirse bu yıl Erciş sahilinde 28'nci Ercişli Emrah ve Selvihan festivalini yapacağız. Böyle güzel bir program düzenlediği için Kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. Ozanlar ve ezanlar var oldukça ülkemiz dimdik ayaktadır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Poyrazoğlu, Aşık Temel Turabi, Aşık İsrafil Öztürkoğlu ve ilçede ikamet eden Ozan Cahit Engin, Şair Gökmen Sakin ve Barış Kul'un katılımıyla aşıklar atışması gerçekleştirildi.

Programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ve vatandaşlar katıldı.