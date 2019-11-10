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Erciş'te Atatürk'ü anma töreni

6 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Erciş'te Atatürk'ü anma töreni, System.String[]

Van'ın Erciş ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.


Kaymakamlık bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, saat 09.05'te siren sesleri eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra Erciş Kaymakamlığı Çok Amaçlı Salonunda Erciş Atatürk Anadolu Lisesi tarafından tertiplenen programda, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılarak şiirler okundu.


Öğrencilerden oluşan koru tarafından Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türkülerin seslendirilmesinin ardından 10 Kasım Atatürk'ü anma konulu şiir, öykü ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödül verilmesinin ardından program sona erdi.


Anma törenine Erciş Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Taş, AK Parti Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam, MHP İlçe Başkanı Fatih Köroğlu, kamu kurum amirleri, sivil topum kuruluş temsilcileri, öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar katıldı. - VAN

Mustafa Kemal Atatürk, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:33 Kaynak: İHA
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