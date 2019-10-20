Erciş'te avcı eğitim kursu tamamlandı

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından Erciş'te avcılara yönelik verilen kurs sona erdi.



Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ve Erciş Halk Eğitim Merkez Müdürlüğünce düzenlenen avcı eğitim kursu tamamlandı. Avcı eğitim kursunu tamamlayan ve kursta başarılı olan 18 kişi 'Avcı eğitim sertifikası' almayı hak kazandı. - VAN