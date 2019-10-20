Son Dakika Haberleri: Erciş'te avcı eğitim kursu tamamlandı
Son Dakika Güncel Erciş'te avcı eğitim kursu tamamlandı

Erciş'te avcı eğitim kursu tamamlandı

1 saat önce

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından Erciş'te avcılara yönelik verilen kurs sona erdi.

Erciş'te avcı eğitim kursu tamamlandı, System.String[]

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından Erciş'te avcılara yönelik verilen kurs sona erdi.


Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ve Erciş Halk Eğitim Merkez Müdürlüğünce düzenlenen avcı eğitim kursu tamamlandı. Avcı eğitim kursunu tamamlayan ve kursta başarılı olan 18 kişi 'Avcı eğitim sertifikası' almayı hak kazandı. - VAN

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:26 Kaynak: İHA
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