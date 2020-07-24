Erciş'te Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması sevinçle karşılandı - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra ibadete açılması nedeniyle tatlı dağıtıldı.
TÜGVA Erciş Şubesince gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, cuma namazı sonrası Merkez Kara Yusuf Paşa Camisi önünde vatandaşlara tatlı ikramında bulunuldu.
TÜGVA Erciş Şube Başkanı Engin İşler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ayasofya Diriliş Bildirisi"ni okudu.
İsteyen vatandaşların kurdukları stanttan bildiriyi alabileceğini belirten İşler, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Etkinliğe katılan vatandaşlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin fotoğrafının bulunduğu pankart önünde fotoğraf çektirdi.