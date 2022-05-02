Erciş'te bayramlaşma mesaisi - Son Dakika
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Erciş'te bayramlaşma mesaisi

02.05.2022 19:20

Erciş'te bayramlaşma mesaisi Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu kurum amirleri, STK, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, şehit ve gazi aileleriyle bayramlaştı.

Erciş'te bayramlaşma mesaisi

VAN - Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu kurum amirleri, STK, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, şehit ve gazi aileleriyle bayramlaştı.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu beraberinde 108. Topçu Alay Komutanı Albay Murat Kandur, Erciş Cumhuriyet Başsavcı vekili Tahsin Ertuğrul kirik, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak ile birlikte ilk önce Kaymakamlıkta kurum amirleri, STK, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, şehit ve gazi ailelerinin bayramlarını kutladı. Daha sonra 7/24 mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerinin başında olan ve halkımızın bayramı huzur içinde geçirmesini sağlayan Erciş Emniyet Müdürlüğü ve Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek polis ve jandarma personelinin bayramlarını kutladı.

Kaymakam Memetbeyoğlu ve beraberindekiler son olarak ilçede ikamet eden şehit alilerinden "Ağırman ve Ayaz Ailelerini" ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti. Ziyaret esnasında şehit ailelerine Kur'an-ı Kerim, bayrak ve çeşitli hediyeler verilerken, çocuklara ise oyuncak dağıtıldı.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, "Şehit aileleri her zaman bizim için kıymetlidir. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerinin yanındayız. Onlara sonsuz saygı ve minnet duyuyoruz. Ramazan bayramı tüm ulusumuza mübarek olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin" dedi.

Erciş'te bayramlaşma mesaisi
Erciş'te bayramlaşma mesaisi
Erciş'te bayramlaşma mesaisi
Erciş'te bayramlaşma mesaisi

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Sivil Toplum Kuruluşları, Hizb-i İslami Partisi, Şehit, Erciş, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Erciş'te bayramlaşma mesaisi - Son Dakika


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