Erciş'te bayramlaşma töreni

Erciş
ilçesinde Ramazan Bayramı
dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Erciş Kaymakamlığının resepsiyon salonunda düzenlenen programda konuşan Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, birlik ve beraberliğin önemine değindi.
Mehmetbeyoğlu, "Bayramlar sevgi, saygı ve kardeşliğin doruğa ulaştığı günlerdir. Ramazan Bayramı, ülkemize birlik ve beraberlik getirsin." dedi.
Programa 108. Topçu Alay Komutanı Albay Kamil Tumba, Cumhuriyet Başsavcı
Vekili Olğay Toy, Emniyet Müdür Vekili Bülent Çetin
, AK Parti
İlçe Başkanı Adnan Aydın
, şehit yakınları, gaziler, kurum amirleri, muhtarlar, ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.